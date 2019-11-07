Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. В настоящее время с ним ведутся следственные действия. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Наука В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.

Политика Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.

Общество Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.

Технологии В Китае приступили к разработке 6G Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.

Спорт Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.

Политика Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Финансы Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Шоу-бизнес Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Происшествия В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.

Происшествия В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.

Экономика Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.