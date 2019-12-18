Экономика

РБКРБКЭкс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов

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«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
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