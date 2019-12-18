Экономика
РБКЭкс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Общество
Посольство Израиля подтвердило задержание своих граждан в «Домодедово»
О задержании 46 граждан Израиля в московском международном аэропорту «Домодедово» сообщили 18 декабря в израильском посольстве в Москве.
Политика
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Политика
В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»
Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Общество
Росконтроль назвал марки натурального сливочного масла
Росконтроль проверил качество 36 марок сливочного масла, представленных на рынке РФ.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих ее журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Общество
Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров
Радзинская заняла третье место в рейтинге. Девочка родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.
Армия и оружие
В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Наука
Потеря веса снижает риск развития рака молочной железы
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Футбол
Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду
Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.
Биатлон
Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
Спорт
Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Экономика
Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии
Деньги, оставшиеся в бюджете этого года, следует потратить на 13-ые зарплаты, пенсии или стипендии.
Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
Председатель Верховного суда Лебедев, по данным СМИ, использует для путешествий самолёт государственной АК «Россия»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, по некоторым данным, использует для путешествий самолёт государственной авиакомпании «Россия».
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) закрыты в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе КЗС.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Музыка