Экономика
РБКЭкс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Армия и оружие
Китай передал на службу первый китайский авианосец
Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Политика
Сенатский комитет одобрил «санкции из ада» против России
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Фигурное катание
Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Навки
Ранее Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.
Гаджеты
Apple, Amazon и Google создадут единый стандарт для гаджетов «умного дома»
Apple, Amazon, Google и члены Zigbee Alliance (объединяет IKEA, Comcast, Texas Instruments и других) договорились о совместной разработке универсального стандарта для устройств "умного" дома.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
Футбол
Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»
Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Политика
Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Общество
Диетолог рассказал, кому нельзя есть сливочное масло
В первую очередь особое внимание к своему рациону следует уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку сливочное масло повышает количество холестерин в крови, что может стать причиной инсульта и инфаркта.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В Москве в среду был установлен температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, сообщили в столичном метеобюро.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги
«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Футбол
Арустамян рассказал о возможных трансферах ЦСКА в межсезонье
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о ситуации с возможными трансферами ЦСКА в связи с переходом клуба под госконтроль.
Технологии
Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов
Tele2 запустила новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов.
Футбол