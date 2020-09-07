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Экс-министр Белоруссии заявил о поставленном ему ультиматуме

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко и бывший глава Минкультуры страны заявил, что власти поставили ему ультиматум. Он должен либо выехать из страны, либо же ему грозит уголовное преследование. Как пояснил опальный экс-министр, его вынудили покинуть Белоруссию.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оппозиционер Латушко заявил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою деятельность по поиску путей выхода страны из политического кризиса, несмотря на усиление давления со стороны властей.
ТАСС06:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусский оппозиционер Латушко объяснил отъезд из страны давлением спецслужб

Коммерсантъ10:09
REGNUM

Оппозиционер Латушко объяснил свой отъезд из Белоруссии давлением властей

REGNUM11:05
Телеканал 360°

Оппозиционер Латушко заявил, что оказался перед выбором: уехать из Белоруссии или сесть в тюрьму

Телеканал 360°07:54
Московский Комсомолец

Ушедший в оппозицию белорусский экс-министр сообщил о предъявленном властями ультиматуме

Московский Комсомолец08:25
РБК

Покинувший Белоруссию экс-министр заявил о поставленном ему ультиматуме

РБК07:54
Lenta.ru

Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей

Lenta.ru08:39
Говорит Москва

Павел Латушко назвал причину своего отъезда из Белоруссии

Говорит Москва07:46
КП - Беларусь

Павел Латушко рассказал, почему уехал из Беларуси: «Мне был поставлен ультиматум»

КП - Беларусь09:00

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии
РБК11:59
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Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Джонсон и Макрон обсудили ситуацию по делу отравления Навального

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макарон провели беседу по телефону, в рамках которой обсудили ситуацию с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального.
News.ru11:30
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

В преддверии космического туризма: Virgin Galactic назначила новый испытательный полёт на 22 октября

Как сообщила Virgin Galactic в опубликованной документации, перед космическим полётом 22 октября планируется провести четырёхчасовые испытательные полёты двухфюзеляжного самолёта-носителя WhiteKnightTwo (собственное имя первой и пока единственной модели — VMS Eve), причём эти полёты запланированы на 1 и 7 октября.
3DNews01:36

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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