Политика

REGNUMREGNUMВ Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Франц Клинцевич
Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 08:08

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