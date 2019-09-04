Политика
REGNUMВ Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 08:08
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Футбол
«Манчестер Сити» отказался летом продать Зинченко в «Ювентус»
Итальянский "Ювентус" не смог летом договориться с "Манчестер Сити" о покупке Александра Зинченко.
ProstoProSport 11:45
Происшествия
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье
Во вторник, 3 сентября, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье, два летчика катапультировались, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Москва 24 вчера в 08:18
Общество
Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии
Аргументы недели 00:50
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Футбол
Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника
Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Sportbox.RU 13:38
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Футбол
Пако Алькасер: «Санчо может стать топ-игроком»
Если Санчо не потеряет голову, он станет топ-игроком. В таком возрасте существует неопределенность, но, как игрок и член раздевалки, он топ.
Soccer.ru 14:39
Политика
Киев предложил РФ вернуться к работе в СЦКК в Донбассе
Представители Киева в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложили российской стороне вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Известия 12:51
Политика
Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
Rambler News Service 01:01
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Экономика
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Культура
Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире
В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.
Радио 1 09:44