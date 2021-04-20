Бывший министр сельского хозяйства РФ, а ныне бизнесмен Елена Скрынник приобрела апартаменты в деловом центре в центре Москвы на Пресненской набережной за 700 млн рублей, сообщает «Собеседник» со ссылкой на выписку из ЕГРН. Ранее апартаментами владел банк «Западный», который потом обанкротился.

С чего всё началось Ранее издание The Bell сообщало , что на Скрынник были оформлены три помещения в «Федерации»: 352 кв. м, 309 кв. м и 212 кв. м. По данным издания, внутри был сделан ремонт в стиле салона с кожаными стегаными стенами, необычными стульями, а стену украшает двухметровая фотография Скрынник с Владимиром Путиным. Собеседник вчера в 15:14