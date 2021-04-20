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Московский Комсомолец

Экс-министр Елена Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн рублей

Бывший министр сельского хозяйства РФ, а ныне бизнесмен Елена Скрынник приобрела апартаменты в деловом центре в центре Москвы на Пресненской набережной за 700 млн рублей, сообщает «Собеседник» со ссылкой на выписку из ЕГРН. Ранее апартаментами владел банк «Западный», который потом обанкротился.В источнике
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URA.Ru
С чего всё началось
Ранее издание The Bell сообщало
, что на Скрынник были оформлены три помещения в «Федерации»: 352 кв. м, 309 кв. м и 212 кв. м. По данным издания, внутри был сделан ремонт в стиле салона с кожаными стегаными стенами, необычными стульями, а стену украшает двухметровая фотография Скрынник с Владимиром Путиным.

Подробнее о событии

У экс-министра сельского хозяйства нашли апартаменты за 700 млн рублей

Говорит Москва05:15

Экс-министр Елена Скрынник купила за 700 млн огромные апартаменты в башне «Федерация»

Собеседниквчера в 15:14

Экс-министр Елена Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн рублей

Московский Комсомолец03:19

СМИ: Экс-министр Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн

Национальная служба новостей01:24

СМИ: экс-министр Скрынник купила апартаменты за 700 миллионов

URA.Ru00:06

СМИ: экс-министр Елена Скрынник купила апартаменты в «Федерации»

News.ru20:37

У бывшего российского министра нашли апартаменты за 700 миллионов рублей

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