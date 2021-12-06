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Экс-министр Суслов назвал новые договоренности Киева с МВФ ударом по экономике Украины

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Новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике Украины и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.
РИА Новости
Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
News.ru
Новая программа поддержки Украины была одобрена в МВФ в июне 2020 года.
News.ru
Первый транш размером $2,1 млрд в страну уже направлен.
News.ru

Подробнее о событии

Экс-министр Украины заявил, что договор с МВФ похоронит надежды Зеленского на переизбрание
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Бывший украинский министр назвал новые договорённости с МВФ ударом по экономике страны
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Всего одно условие в договоре с МВФ радикально изменит ситуацию на Украине
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Экс-министр экономики Украины Суслов: Зеленский похоронил все надежды на переизбрание
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Экс-министр Украины Суслов: новые договоренности Киева с МВФ нанесут удар по экономике страны
Газета.Ru19:05
Экс-министр Суслов назвал новые договоренности Киева с МВФ ударом по экономике Украины
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Экс-министр экономики Украины назвал договоренности с МВФ «ударом по стране»
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