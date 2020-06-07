Политика
Газета.RuЭкс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
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Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Армия и оружие
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства на шасси MAN SX45, уничтоженный турецким дроном, попал на видео.
Lenta.ru 05 июня в 15:27
Общество
Многотысячная акция против расизма проходит в Мадриде
Газета.Ru 06:59
Финансы
ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 05 июня в 12:02
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Религия
Службы по случаю праздника Троицы пройдут в российских храмах
День Святой Троицы в России отмечается на 50-е сутки после окончания Пасхи, поэтому праздник также принято называть Пятидесятницей.
Экономика сегодня 02:27
Происшествия
Туман заставил самолеты задержать посадку в Пулково
Минимум пять самолетов задержались с посадкой в петербургском аэропорту Пулково из-за погодных условий в начале ночи 7 июня.
Мойка78 вчера в 18:16
Политика
Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске добрым жестом.
Москва 24 01:23
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Honor 8S 2020
Megaobzor.com 04 июня в 16:06
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Единоборства
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
1. Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры 7 июня Twitter ирландца вновь дал повод новостникам по всей планете.
Lenta.ru 04:42
Политика
Глава ПНС Ливии приедет в Москву
Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в ближайшие часы отправится в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение телеканала Al-Arabiya.
Газета.Ru 06:13
Армия и оружие
СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара
Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Мослента 06:56
Общество
Китай собирается сделать вакцину от SARS-CoV-2 доступной всем миру
«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин», — подчеркнул министр и добавил, что страны мира должны усилить свое сотрудничество в данной сфере как на этапе разработки, так и на последующих.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
Названы потенциальные покупатели танка «Армата»
MilitaryWatch назвал пять потенциальных покупателей российской машины.
Российская газета 06:45
Игры
Epic Games Store раздают бесплатно Overcooked
Началась новая бесплатная раздача в Epic Games Store, которая продлится до 11 июня, и на этот раз в магазине бесплатно можно получить Overcooked, игра связанная с кулинарией для 1-4 человек, в котором нужно готовить блюда в команде.
Vprognoze.ru 04 июня в 21:41
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49