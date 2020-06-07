Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
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Экс-министр обвинила Зеленского в обмане украинцев

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Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

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Московский Комсомолецвчера в 20:43

Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

РИА Новостивчера в 20:18
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Украинский государственный, политический и общественный деятель. Министр юстиции Украины, министр Кабинета министров Украины. Народный депутат Украины V и VI созывов.
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