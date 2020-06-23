Политика
RT на русскомЭкс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
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Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией
Комсомольская правда00:06
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Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
Здоровье
В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины
Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие.
ТАСС вчера в 09:07
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Происшествия
На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка
По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
Теннис
Джокович сдал тест на коронавирус
Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Советский спорт вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод
Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались
Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
Футбол
Уткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дном
Спортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1.
DixiNews вчера в 05:00
Космос
Китай запустил последний навигационный спутник Beidou
Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 21 июня в 07:42
Общество
Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом
На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
Игры
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан 21 июня в 08:52
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания вчера в 03:01
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Происшествия
В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой.
РБК 01:28