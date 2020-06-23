Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
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На Украине заявили о неспособности победить Россию в случае войны

Газета.Ru01:27

Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией

Комсомольская правда00:06

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Известиявчера в 21:08

На Украине определили шансы победить Россию в случае войны

Lenta.ruвчера в 21:57

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

RT на русскомвчера в 21:15

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

РБКвчера в 22:09

На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией

РИА Новостивчера в 20:31
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
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Здоровье

В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины

Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие.
ТАСС вчера в 09:07
1
Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
9
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
148
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
3
Теннис

Джокович сдал тест на коронавирус

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Советский спорт вчера в 07:29
4
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод

Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор вчера в 06:15
8
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
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Футбол

Уткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дном

Спортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1.
DixiNews вчера в 05:00
3
Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
1
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 21 июня в 07:42
20K
Общество

Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом

На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
8
Игры

The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
42
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
887
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан 21 июня в 08:52
329
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
511
Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
3,2K
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
845
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
15
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
5
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1K
Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском вчера в 15:07
197
Кино

Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»

Культуромания вчера в 03:01
7
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
62
Происшествия

В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой.
РБК 01:28
3
Экономика

РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Ведомости 01:37
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Евгений Альфредович Червоненко
Украинский предприниматель
Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен, автогонщик. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва. С февраля по сентябрь 2005 года министр транспорта и связи Украины. Глава Запорожской областной государственной администрации. Государственный служащий 1-го ранга. В 2000-2001 годах глава Госрезерва Украины. Занимал должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, руководителя Департамента авиации Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
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