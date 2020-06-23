Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
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Экс-министр транспорта Украины оценил шансы победить РФ в войне

Газета.Ru04:47

На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией

РИА Новостивчера в 20:31

Выяснилось, почему Украина никогда не победит Россию

URA.Ru01:45

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

РБКвчера в 22:09

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

RT на русскомвчера в 21:15

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Известиявчера в 21:08

«Крови прольётся очень много, но»: Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию

Царьград03:01
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
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Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Общество

За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Экономика

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru вчера в 10:42
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Экономика

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в хорошем плюсе

Нью-Йорк, США, 22 июня 2020, 23:53 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в плюсе 22 июня, после смешанного начала сессии индексы Уолл-стрит выросли, а Nasdaq поднялся выше 10 000 пунктов.
REGNUM вчера в 16:53
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Политика

Екатеринбургские депутаты оценили работу мэра Высокинского

Депутаты гордумы Екатеринбурга почти единогласно одобрили отчет мэра Александра Высокинского за прошлый год.
Freepressa.ru 04:45
Общество

Крым получит самолет для увеличения осадков

ИА Крыминформ вчера в 13:23
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Общество

Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики

Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Общество

Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена

Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
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Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
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Происшествия

Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп

Lenta.ru 03:15
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Евгений Альфредович Червоненко
Украинский предприниматель
Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен, автогонщик. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва. С февраля по сентябрь 2005 года министр транспорта и связи Украины. Глава Запорожской областной государственной администрации. Государственный служащий 1-го ранга. В 2000-2001 годах глава Госрезерва Украины. Занимал должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, руководителя Департамента авиации Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
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