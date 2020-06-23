Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
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Евгений Червоненко
Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу.
— Евгений Червоненко, украинский предпринимательКомсомольская правда 21:24

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