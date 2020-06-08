Политика
Российская газетаЭкс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс. Такое мнение выразила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
Как сообщает телеканал "112 Украина", бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш в беседе с журналистами высказала мнение, что при сохранении нынешних политических элит в стране Донбасс вернуть в ее состав не получится.Московский Комсомолецвчера в 19:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Происшествия
В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке
Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:10
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка
О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
Lenta.ru вчера в 17:09
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Энергетика
Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
REGNUM 05 июня в 08:53
Армия и оружие
Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками
Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
Общество
Масочный режим в Алтайском крае отменять не планируют
Население соблюдает его неохотно Масочный режим в Алтайском крае отменять пока не планируют.
АМИТЕЛ 03:54
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 748 случаев коронавируса.
Телепорт 03:44
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Футбол
Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес к Азмуну
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб проявляет интерес к нападающим Сердару Азмуну («Зенит»), Луке Йовичу («Реал»), Виктору Осимхену («Лилль») и Эвертону («Гремио»).
Metaratings 04:21
Экономика
Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.
РБК 03:06
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Политика
Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
Коммерсантъ 02:55
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Единоборства
Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора
Представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру профессионального бойца ММА.
РИА Дагестан 03:41
Шоу-бизнес
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 04:20
Футбол
Алексей Игонин: «О низших дивизионах никто не задумывался»
В пятницу клубы РПЛ рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России.
Петербургский дневник 04:48
Происшествия
В Орле стая собак напала на девушку
Видео инцидента на Раздольной попало в Сеть. В Орле стая бродячих собак напала на девушку.
Орелград 01:39
Общество
В России за сутки выявили еще 8855 заражений коронавирусом
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8855 человек.
Профиль 06 июня в 03:46
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 04:53
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон с 16 Гбайт оперативной памяти
Говорится, в частности, что аппарат получит 16 Гбайт оперативной памяти.
3DNews 03:32