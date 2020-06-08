с чего всё началось

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс. Такое мнение выразила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу "112 Украина".

Происшествия В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Общество Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу "В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении. 8

Общество Масочный режим в Алтайском крае отменять не планируют Население соблюдает его неохотно Масочный режим в Алтайском крае отменять пока не планируют.

Общество Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы. 1

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. 44

Футбол Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес к Азмуну Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб проявляет интерес к нападающим Сердару Азмуну («Зенит»), Луке Йовичу («Реал»), Виктору Осимхену («Лилль») и Эвертону («Гремио»).

Экономика Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa. 2

Общество Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией. 23

Единоборства Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора Представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру профессионального бойца ММА.

Шоу-бизнес Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 9

Футбол Алексей Игонин: «О низших дивизионах никто не задумывался» В пятницу клубы РПЛ рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России.

Происшествия В Орле стая собак напала на девушку Видео инцидента на Раздольной попало в Сеть. В Орле стая бродячих собак напала на девушку. 3

Общество В России за сутки выявили еще 8855 заражений коронавирусом В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8855 человек.