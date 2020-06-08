с чего всё началось

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс. Такое мнение выразила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу "112 Украина".

Происшествия Задержанному в Москве стрелку проводят операцию Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании.

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 53

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 4,1K

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. 67

Общество Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с «ответами» на ЕГЭ Роскачество предупредило выпускников школ о мошеннических сайтах с "ответами" к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Авто Haval назвала дату продаж нового Haval H6 Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе. 3

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего. 643

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 1,5K

Политика Власти обсуждают обновление госпитального флота Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.

Здоровье На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса Тюмень, 8 июня 2020, 10:23 — REGNUM На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K