Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты. Об этом она заявила в интервью телеканалу "112".
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На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

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Зеленский никогда не вернёт Донбасс: экс-министр оценила возможности Киева

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Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

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Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

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Небоевые потери ВСУ в Донбассе превышают смерти в бою

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Экс-министр юстиции Незалежной: Украина никогда не вернет Донбасс

Московский Комсомолецвчера в 20:08

Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр

РИА Новостивчера в 19:22
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Вагнер Лав заключит с ЦСКА контракт на один год

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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
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На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Газета.Ru 01:50
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Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Биатлон

IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону

Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 в Германии будет отменен. Такое решение принял Исполнительный совет IBU.
Спорт день за днем вчера в 13:34
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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Общество

Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
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Культура

Продюсер «Брата 2» высказался о замене титров на кадры протестов в США

Piter.tv 00:47
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Авто

Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники

Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
SpeedMe 06 июня в 08:02
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Авто

С 1 июня можно сэкономить на покупке нового автомобиля

Первые покупатели получат автомобили уже 7 июня.С 1 июня программы стали доступны семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, медицинским работникам и россиянам, сдавшим прежнее авто в трейд-ин.
Pressa40 05 июня в 06:00
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Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия вчера в 05:09
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Энергетика

Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Шоу-бизнес

Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет

Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.
Rusturkey.com вчера в 23:14
Общество

За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом

"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:12
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Гаджеты

Новый ноутбук Xiaomi работает 12 часов без подзарядки

Согласно свежей официальной информации, новые тонкие и легкие ноутбуки смогут работать без подзарядки до 12 часов.
iXBT.com 05 июня в 04:21
Общество

В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом

В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников.
Life.ru 01:02
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Технологии

Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины

ТК Звезда вчера в 03:00
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек

Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:28
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Космос

Глава SpaceX раскрыл причины взрыва очередного прототипа Starship

Судя по всему, неудача постигла прототип из-за неисправности узла, служащего коммуникацией между ракетой и наземными обслуживающими системами, в которых произошёл сбой работы механизма разъединения, обеспечивающего быструю расцепку ракеты с платформой во время старта.
Машины и Механизмы 05 июня в 10:29
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