Политика
Газета.RuЭкс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты. Об этом она заявила в интервью телеканалу "112".
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Футбол
Вагнер Лав заключит с ЦСКА контракт на один год
Спорт день за днем вчера в 10:12
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Биатлон
IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону
Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 в Германии будет отменен. Такое решение принял Исполнительный совет IBU.
Спорт день за днем вчера в 13:34
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Авто
Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
SpeedMe 06 июня в 08:02
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Авто
С 1 июня можно сэкономить на покупке нового автомобиля
Первые покупатели получат автомобили уже 7 июня.С 1 июня программы стали доступны семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, медицинским работникам и россиянам, сдавшим прежнее авто в трейд-ин.
Pressa40 05 июня в 06:00
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия вчера в 05:09
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Энергетика
Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Шоу-бизнес
Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет
Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.
Rusturkey.com вчера в 23:14
Общество
За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом
"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:12
Гаджеты
Новый ноутбук Xiaomi работает 12 часов без подзарядки
Согласно свежей официальной информации, новые тонкие и легкие ноутбуки смогут работать без подзарядки до 12 часов.
iXBT.com 05 июня в 04:21
Общество
В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом
В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников.
Life.ru 01:02
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Технологии
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
ТК Звезда вчера в 03:00
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек
Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:28
Космос
Глава SpaceX раскрыл причины взрыва очередного прототипа Starship
Судя по всему, неудача постигла прототип из-за неисправности узла, служащего коммуникацией между ракетой и наземными обслуживающими системами, в которых произошёл сбой работы механизма разъединения, обеспечивающего быструю расцепку ракеты с платформой во время старта.
Машины и Механизмы 05 июня в 10:29