В эфире телеканала «Первый независимый» Кучеренко объяснил, что на половину газа в Украине можно регулировать цену, но оставшуюся часть придется закупать за рубежом. По словам экс-министра ЖКХ, закупки «повесят» на бизнес и местные бюджеты, однако они не будут знать, что с этим делать.

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