Экс-министр ЖКХ Кучеренко предупредил украинцев о риске остаться зимой без газа
В эфире телеканала «Первый независимый» Кучеренко объяснил, что на половину газа в Украине можно регулировать цену, но оставшуюся часть придется закупать за рубежом. По словам экс-министра ЖКХ, закупки «повесят» на бизнес и местные бюджеты, однако они не будут знать, что с этим делать.В источнике
Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания.