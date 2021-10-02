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Экс-министр экономики Украины Суслов предрек стране тяжелый энергетический кризис зимой

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены.В источнике

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Экс-министр экономики Украины Суслов предупредил о неизбежном газовом кризисе в стране
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Комсомольская правдавчера в 15:55
Экс-министр экономики Суслов: Украину ждет тяжелый кризис зимой
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Экс-министр экономики Украины Суслов предрек стране тяжелый энергетический кризис зимой
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