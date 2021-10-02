Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены.В источнике
Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2" и, тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии "Слуга народа" рассказал, что "наглая" внешняя политика Украины помогла сделать большие шаги в области международного сотрудничества.
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, - 31,23% голосов.