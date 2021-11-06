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Экс-министр экономики Украины Суслов предупредил о скором банкротстве страны

В эфире канала Newsone
 экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу из-за огромных цен на газ.
Центральная Служба Новостей
«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», — заявил Суслов.
РБК
Осенью на Украине образовался дефицит энергоресурсов.
Российская газета
В стране не хватает угля, растут цены на газ, простаивают ТЭС из-за отсутствия электричества.
Взгляд.ру

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