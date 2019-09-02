Политика
Газета.RuЭкс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
Экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд, передает RT. Такую цифру назвал экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
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Украина потеряла миллиард долларов на блокаде Крыма, - экс-министр экономики Украины
Накануне.Ruвчера в 02:45
Бывший премьер Украины пояснил, почему блокада Крыма со стороны Киева была ошибкой
Народные новостивчера в 03:54
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Общество
Москвичи смогут бесплатно посетить 80 городских музеев в День города
«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 00:18
Единоборства
Поветкин прокомментировал решение Усика не драться с россиянами
Российский боксер Александр Поветкин поддержал решение украинского боксера Александра Усика, который отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым из-за боязни перехода спорта в политическую плоскость.
Московский Комсомолец вчера в 05:23
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Космос
На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли
Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере доставлен на Международную космическую станцию кораблем "Союз МС-14" и начнет свою работу в начале октября, сообщил РИА Новости во вторник директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
30 человек отравились шаурмой в Одесской области
В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Тигр напал на крестьянина и съел его конечности
Газета.Ru 00:50
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК 01 сентября в 19:23
Футбол
Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК вчера в 18:54
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:11
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru вчера в 07:58
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Экономика
События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября
МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события
ПРАЙМ вчера в 09:35
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Кремль готовится изменить порядок выборов в Госдуму
Если «Единая Россия» по итогам региональных выборов покажет невысокие результаты, что система выборов в Госдуму может быть изменена.
АПН вчера в 13:04
Баскетбол
Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
Vprognoze.ru вчера в 17:10
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Политика
Поклонская прокомментировала развод
Газета.Ru вчера в 13:35
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52