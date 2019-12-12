Экономика

REGNUMREGNUMЭкс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, при действующей политике властей страна до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.
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Бывший министр экономики Украины посулил стране дефолт

Газета.Ru03:45

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

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Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

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«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины

Царьградвчера в 21:44

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Московский Комсомолецвчера в 21:33

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

РИА Новостивчера в 20:19
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
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