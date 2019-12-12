Экономика
REGNUMЭкс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, при действующей политике властей страна до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.
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«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины
Царьградвчера в 21:44
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»
Московский Комсомолецвчера в 21:33
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что не давал интервью российскому каналу
Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Общество
В работе Instagram и YouTube произошел сбой
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Латинской Америке.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Экономика
Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей
До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Политика
Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Политика
Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
Здоровье
Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут
Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Шоу-бизнес
Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости
Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Футбол
Три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки
Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Здоровье
Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
Общество
WSJ: в США могут весной возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX
Эксплуатация авиалайнеров Boeing 737 MAX в США может быть возобновлена весной 2020 года.
Происшествия
При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий
На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Баскетбол
«Химки» побеждают «Альбу» в Евролиге
Подмосковным «Химкам» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и наконец-то одержать победу в баскетбольной Евролиге.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.