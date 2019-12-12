Экономика
REGNUMЭкс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, при действующей политике властей страна до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.
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«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины
Царьградвчера в 21:44
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»
Московский Комсомолецвчера в 21:33
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В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.