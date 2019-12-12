На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, при действующей политике властей страна до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

Финансы Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,28 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,28 рубля.

Происшествия В Приморье затонула подводная лодка На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

Политика МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов.

Общество Экс-полпред Путина предложил платить россиянам за проживание в стране Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, занимающий в настоящее время должность председателя совета директоров "Уралвагонзавода", выступил с предложением ввести в России безусловный базовый доход.

Политика Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.

Происшествия Власти Удмуртии уволили избившего волейболисток тренера В городе Глазов уволили тренера, которая грубо обращалась с волейболистками прямо во время матча: дергала за волосы и била по голове.

Общество С первого января россиян лишат ряда льгот С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Общество Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.