Политика
РИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Медики рассказали о причине смерти Лужкова
Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем.
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы
Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Происшествия
Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
Село Рыбновск Охинского района Сахалинской области оказалось в снежной блокаде из-за сильных метелей.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Авто
Skoda показала в России новый Skoda Rapid
Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Происшествия
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер
Шоу-бизнес
Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Четверть россиян боятся увольнения
Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Армия и оружие
США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт
Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.