Политика
РИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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Экономика
Топ-менеджер Credit Suisse назвал Германию новым Детройтом
Ситуация в промышленности Германии позволяет говорить о том, что она становится новым "мировым Детройтом", заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя глобального инвестиционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт.
Происшествия
В Перу перехватили подлодку с тонной кокаина на борту
Субмарина с более чем тонной кокаина на борту была перехвачена ВМС Перу в территориальных водах страны.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Космос
Ученые определили способ полетов на другие планеты
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Технологии
В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором
В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Армия и оружие
В США назвали самые мощные флоты в мире
Американский журнал The National Interest назвал страны с самыми мощными флотами.
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе 2 человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Экономика
Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК
Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
Политика
Парламент Израиля принял закон о самороспуске
Израильский парламент (Кнессет) утвердил закон о самороспуске, а также назначил новые выборы, сообщает «Интерфакс».
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Хоккей
Петер Форсберг: «Не назвал бы это трагедией, но игроки из НХЛ должны быть на Олимпиаде»
Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг в интервью «СЭ» выразил надежду, что игроки из НХЛ будут выступать на Олимпийских играх.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Шоу-бизнес
Брэд Питт высказался о романах после развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт рассказал о личной жизни после разлуки с Анджелиной Джоли.