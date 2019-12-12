Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

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Происшествия Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.

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Политика В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.

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