Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Бывший министр экономики Украины посулил стране дефолт

Газета.Ru03:45

«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины

Царьградвчера в 21:44

Экс-министр экономики Украины предрёк стране скорый дефолт

Life.ruвчера в 22:50

Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

Известиявчера в 21:50

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

REGNUM00:05

Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»

Московский Комсомолецвчера в 21:33

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

РИА Новостивчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы

В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опровергли распространившиеся слухи об ухудшении состоянии Анастасии Заворотнюк.
Gazeta.SPb вчера в 16:51
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют врачам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, по результатам которого выяснилось, что 41% россиян перепроверяют диагнозы, которые им поставили врачи.
Агентство Телеграф вчера в 06:08
Гаджеты

Накопители WD Blue SN550 NVMe SSD имеют вместимость до 1 Тбайт

В семейство WD Blue SN550 NVMe SSD вошли три модели — вместимостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт.
3DNews вчера в 01:26
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
РИА Новости 03:42
Общество

В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Российская газета 01:55
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru 00:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
RT на русском 02:41
Политика

В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.
Известия 04:41
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Газета.Ru вчера в 11:46
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:28
Общество

Ученые рассказали об опасности дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
РИА Новости вчера в 23:23
Биатлон

Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
RT на русском 03:32
Гаджеты

Представлен Samsung Galaxy A51 — новый хит корейского гиганта

iXBT.com 04:49
Общество

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Вайнштейн заплатит $25 млн обвинившим его в домогательствах женщинам

News.ru 02:02
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Росбалт 04:58
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Авто

GAC Motor представила в России внедорожник GS8

Первым автомобилем, который будет продаваться в России, стал внедорожник GS8.
АБН 10 декабря в 05:20
Политика

В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.
РИА Новости 04:17
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное