Экономика
РИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины
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Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»
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