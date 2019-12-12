Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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Бывший министр экономики Украины посулил стране дефолт

Газета.Ru03:45

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

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Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»

Московский Комсомолецвчера в 21:33

Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

Известиявчера в 21:50

«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины

Царьградвчера в 21:44

Экс-министр экономики Украины предрёк стране скорый дефолт

Life.ruвчера в 22:50

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

РИА Новостивчера в 20:19
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Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:05
Общество

Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова

Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:03
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

РБК 07:17
Происшествия

Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Lenta.ru 06:35
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Транспорт

Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Москва 24 06:58
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Общество

Российские компании приняли кодекс этики использования данных

В кодексе определены принципы обмена данными между компаниями, трансграничной передачи данных, а также правила их обработки и хранения.
Компания 05:41
Политика

Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке

Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
РИА Новости 09 декабря в 17:02
Политика

Захарова выразила опасение за здоровье НАТО из-за «российской угрозы»

Факт, что НАТО определило Россию как одну из главных угроз для стран Североатлантического альянса, вызывает все больше вопросов к состоянию здоровья организации.
РБК 07:22
Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

Президент России Владимир Путин заявил во время общения с судьями Конституционного суда, что при принятии новых законов нельзя отходить от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека.
Московский Комсомолец 07:14
Происшествия

Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Взгляд.ру 06:39
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза

В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Политика

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 04:53
Спорт

Гандболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира

В матче основного этапа чемпионата мира в Японии российские гандболистки обыграли сборную Черногории счётом 35:28.
Inc-news.ru 10 декабря в 11:16
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру вчера в 09:43
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
РБК 05:00
Политика

МВД предложило упростить украинцам и белорусам получение гражданства

В МВД России во вторник, 10 декабря представили законопроект, предлагающий упростить процедуру получения гражданства для русскоговорящих украинцев и белорусов.
Телеканал 360° 10 декабря в 14:20
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Гаджеты

MSI представила карты Radeon RX 5500 XT

Игромания.ру 06:07
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Политика

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
РИА Новости 06:14
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