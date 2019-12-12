Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Политика Сенат Казахстана принял изменения в договор аренды Байконура Россией Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол, который вносит изменения в договор аренды комплекса Байконур между правительствами республики и России от 10 декабря 1994 года.

Авто Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Гаджеты IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Политика 25 лет назад началась первая чеченская военная кампания 25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.

Общество Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают период в 1—3 дня.

Кино Звезда «Джуманджи» Джек Блэк решил уйти на пенсию Актер, ставший известным благодаря ролям в фильмах "Школа рока", "Солдаты неудачи" и "Джуманджи: новый уровень" Джек Блэк заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, а не на съемках новых фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D. В интервью изданию Balance он признался, что "Джуманджи" может стать его последним фильмом.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Здоровье В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.

Технологии В Nike запатентовали кроссовки с блокчейном В Nike заявляют, что владельцы «блокчейн-кроссовок» смогут не только покупать их и продавать, но также «размножать цифровую обувь или скрещивать ее с другими моделями, получая потомство в виде новой, осязаемой пары обуви».