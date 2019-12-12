Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

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