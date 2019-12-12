Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

Политика МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Экономика Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.

Футбол Неймар отдал Кавани право пробить пенальти Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отметился голом с пенальти в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Галатасараем" (5:0).

Политика Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.

Политика 25 лет назад началась первая чеченская военная кампания 25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.

Хоккей Овечкин применил силовой прием против арбитра Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».

Политика Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения 26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.