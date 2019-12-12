Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины

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Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»

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Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

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"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Стал известен средний срок жизни россиян на пенсии

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Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
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