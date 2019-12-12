Экономика
ИзвестияЭкс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва. При этом аналитическая компания GfK назвала Украину самой бедной среди 42 государств Европы.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бюджетный кризис уже начался»: Экс-министр намекнул на недолговечность Украины
Царьградвчера в 21:44
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт: «Выхода не видно»
Московский Комсомолецвчера в 21:33
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год
Верховная рада предложила до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса.
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала дату запуска Harmony OS
Как рассказал глава подразделения по разработке программного обеспечения Huawei Ван Чэнлу, полноценный запуск новой операционной системы Harmony OS произойдет в будущем году.
Кино
Финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Происшествия
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне: «Локомотив» всегда закрывается в игре
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник.
Происшествия
Свердловский облсуд оставил под стражей виновника ДТП на Малышева
Свердловский областной суд отказал в изменении меры пресечения водителю Владимиру Васильеву, который в августе этого года спровоцировал ДТП на улице Малышева с двумя погибшими и несколькими пострадавшими.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом
Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Происшествия
Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.