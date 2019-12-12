Экономика

ИзвестияИзвестияЭкс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва. При этом аналитическая компания GfK назвала Украину самой бедной среди 42 государств Европы.
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