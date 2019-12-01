Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
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с чего всё началось

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.
URA.Ru07:41

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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

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Экономист назвал причину обесценивания вкладов перед распадом СССР

News.ru09:32

Министр эпохи Ельцина объяснил обесценивание вкладов россиян в 1990-е

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Россиянам назвали причину обесценивания вкладов перед развалом СССР

Московский Комсомолец09:37

Экс-министр назвал виновных в обесценении вкладов перед распадом СССР

РЕН ТВ11:07

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Lenta.ru08:47

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

URA.Ru07:41
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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В Киеве при обстреле автомобиля погиб трёхлетний ребёнок

В центре Киева неизвестный открыл стрельбу по внедорожнику, в результате чего от полученных ранений скончался находившийся в машине ребёнок.
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На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
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Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал поражение московского клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:1).
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В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

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Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
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Аваков резко ответил на слова Володина о распаде Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывание председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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Один из сотрудников компании на Reddit подтвердил, что данная утилита позволяет бесплатно обновить Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10.
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РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
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Фанатов «Спартака» задерживают перед матчем с «Зенитом»

Фанатов московского «Спартака» в преддверии матча с «Зенитом» в атрибутике клуба останавливают сотрудники полиции.
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Российский политик
Российский государственный деятель и учёный-экономист. Доктор экономических наук, профессор, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива», позже преобразованной в «Партию перемен», президент банка «Российская финансовая корпорация», член Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы.
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Пётр Олегович Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
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