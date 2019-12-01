Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
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с чего всё началось

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.
URA.Ru07:41

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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

РИА Новости11:40

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

URA.Ru07:41

Министр эпохи Ельцина объяснил обесценивание вкладов россиян в 1990-е

Телеканал 360°09:45

Россиянам назвали причину обесценивания вкладов перед развалом СССР

Московский Комсомолец09:37

Экономист назвал причину обесценивания вкладов перед распадом СССР

News.ru09:32

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Lenta.ru08:47

Экс-министр назвал виновных в обесценении вкладов перед распадом СССР

РЕН ТВ11:07
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«Автомобилист» выиграл у «Локомотива» в Ярославле

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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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Американская корпорация Apple может пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях.
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Что изменится для российских автомобилистов с 1 декабря

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Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
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Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
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На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги

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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
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Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Компания Lynk&Co, основанная Geely и Volvo, готовит к премьере новый купеобразный кроссовер с индексом 05, который выйдет в продажу в 2020 году.
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«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола

АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
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Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны

Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
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Футбол

Зенит — Спартак 1:0 (2-й тайм)

У гостевого сектора стадиона "Газпром Арена", где в настоящий момент встречаются петербургский "Зенит" и московский "Спартак", заработала система шумоподавления.
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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

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В Киеве ребенок погиб во время обстрела автомобиля

Неизвестные в Киеве вечером открыли огонь по автомобилю Range Rover, где в тот момент находился ребенок.
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Борец Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца.
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Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
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Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Российские биатлонистки не сумели финишировать в десятке лучших.
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Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
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Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
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В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена

Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
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Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина

В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
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На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
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Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
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Нечаев Андрей Алексеевич
Российский политик
Российский государственный деятель и учёный-экономист. Доктор экономических наук, профессор, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива», позже преобразованной в «Партию перемен», президент банка «Российская финансовая корпорация», член Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы.
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