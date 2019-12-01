Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
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с чего всё началось

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.
URA.Ru07:41

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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

РИА Новости11:40

Россиянам назвали причину обесценивания вкладов перед развалом СССР

Московский Комсомолец09:37

Министр эпохи Ельцина объяснил обесценивание вкладов россиян в 1990-е

Телеканал 360°09:45

Экс-министр назвал виновных в обесценении вкладов перед распадом СССР

РЕН ТВ11:07

Экономист назвал причину обесценивания вкладов перед распадом СССР

News.ru09:32

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Lenta.ru08:47

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

URA.Ru07:41
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Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
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NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
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Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
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Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru 29 ноября в 09:56
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Происшествия

Борцы с экстремизмом предотвратили массовую драку фанатов в Петербурге

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Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

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Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
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Доменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался.
Вести.Ru 13:47
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Авто

Серийное производство кроссовера Genesis GV80 стартует 2 декабря

Премиальный южнокорейский кроссовер Genesis GV80 официально начнут выпускать уже со второго декабря нынешнего года.
Faktom 05:04
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
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В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S

Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
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Компания HBO выкупила права на «кровавый» сериал «Ферма Белого Дома»

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В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
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Артем Дзюба: Одни лают и хрюкают, а другие побеждают

Остальные пусть на табло смотрят. Одни лают и хрюкают, а другие побеждают.
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Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
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Фуркад – о возможном отстранении России: «Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований на четыре года из-за допингового скандала.
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В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
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Пострадавшие от паводка жители Иркутской области получают новое жильё

Уже 11 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили новое жильё, заявил губернатор региона Сергей Левченко.
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Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
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В Петербурге загорелся автобус с 50 пассажирами

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, в автобусе находились 50 пассажиров.
Российская газета 11:07
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Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
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Нечаев Андрей Алексеевич
Российский политик
Российский государственный деятель и учёный-экономист. Доктор экономических наук, профессор, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива», позже преобразованной в «Партию перемен», президент банка «Российская финансовая корпорация», член Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы.
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