Экономика
РИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
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с чего всё началось
Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.URA.Ru07:41
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