Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.
URA.Ruвчера в 07:41

Подробнее о событии

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в РФ

РЕН ТВвчера в 15:40

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

РИА Новостивчера в 11:40

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

URA.Ruвчера в 07:41

Россиянам назвали причину обесценивания вкладов перед развалом СССР

Московский Комсомолецвчера в 09:37

Экономист назвал причину обесценивания вкладов перед распадом СССР

News.ruвчера в 09:32

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Lenta.ruвчера в 08:47

Министр эпохи Ельцина объяснил обесценивание вкладов россиян в 1990-е

Телеканал 360°вчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:36, Ашберн

Как советские вклады превратили в пыль

Вести.UZвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Политика

Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
РИА Новости 05:15
Спорт

Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису

Чемпионат вчера в 12:35
Общество

Никас Сафронов: сын пока боится делать резекцию желудка

Никас Сафронов сообщил, что врачи рекомендуют сделать сыну резекцию — отрезать часть желудка, но Лука пока боится.
Вести.Ru 06:14
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Политика

Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
ИА Новороссия 03:19
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 8 января в Стамбуле готовятся контакты Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Московский Комсомолец 05:54
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Общество

В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде

В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru вчера в 11:54
Общество

ФСИН опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН назвала выдумкой данные о том, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Life.ru 06:29
Наука

Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным

Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Популярная механика 06:16
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

ТАСС вчера в 17:04
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 05:55
Единоборства

Порье назвал самого неудобного соперника для Хабиба

Спорт-Экспресс 06:09
Общество

В Госдуме призвали приравнять распространение наркотиков к терроризму

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Госдумы Олег Нилов призвал судить распространителей наркотиков наравне с террористическими организациями.
Газета.Ru 04:08
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Экономика

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Известия 05:24
Культура

Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

АМИТЕЛ 29 ноября в 21:33
Наука

Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары

Журналистская правда вчера в 08:00
Футбол

Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Газета.Ru вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова заговорила об уходе из «Плана Б»

Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова посетила целый ряд неудачных свиданий в рамках проекта "План Б". Теперь девушка никак не может принять решение, как ей признаться в том, что ни у кого не получилось завоевать ее сердце.
Дни24 03:30
Кино

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты 06:10
Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
Происшествия

В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Российская газета вчера в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нечаев Андрей Алексеевич
Российский политик
Российский государственный деятель и учёный-экономист. Доктор экономических наук, профессор, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива», позже преобразованной в «Партию перемен», президент банка «Российская финансовая корпорация», член Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное