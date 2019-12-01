Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.

с чего всё началось

Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.

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