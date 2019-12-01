Экономика
РИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.URA.Ruвчера в 07:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиянам назвали причину обесценивания вкладов перед развалом СССР
Московский Комсомолецвчера в 09:37
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Политика
Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Общество
Никас Сафронов: сын пока боится делать резекцию желудка
Никас Сафронов сообщил, что врачи рекомендуют сделать сыну резекцию — отрезать часть желудка, но Лука пока боится.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Политика
Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 января
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 8 января в Стамбуле готовятся контакты Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде
В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Общество
ФСИН опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко
ФСИН назвала выдумкой данные о том, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Наука
Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным
Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Единоборства
Порье назвал самого неудобного соперника для Хабиба
Общество
В Госдуме призвали приравнять распространение наркотиков к терроризму
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Госдумы Олег Нилов призвал судить распространителей наркотиков наравне с террористическими организациями.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Экономика
Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Культура
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН
Наука
Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары
Футбол
Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова заговорила об уходе из «Плана Б»
Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова посетила целый ряд неудачных свиданий в рамках проекта "План Б". Теперь девушка никак не может принять решение, как ей признаться в том, что ни у кого не получилось завоевать ее сердце.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Происшествия