Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Ранее предприниматель Петр Авен заявил, что в обесценивании вкладов россиян в 1990-е годы виновато правительство СССР, закрывавшее кассовые разрывы за счет средств населения. По его словам, вклады удавалось вернуть гражданам, но однажды правительство Валентина Павлова забрало деньги.
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с чего всё началось

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.
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Российский государственный деятель и учёный-экономист. Доктор экономических наук, профессор, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива», позже преобразованной в «Партию перемен», президент банка «Российская финансовая корпорация», член Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы.
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