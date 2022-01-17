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Экс-министр энергетики Буславец заявила, что Украина может начать воровство газа из России

«Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на «отбор» российского транзитного газа в случае острого дефицита голубого топлива.
Евразия Daily
Заслуженный энергетик Украины, бывшая и. о. министра энергетики страны Ольга Буславец заявила, что "Нафтогаз" может ограничить поставки газа для населения в случае катастрофической нехватки топлива.
Pravda.Ru
В то же время дефицит «голубого топлива» в первом квартале составил по меньшей мере два миллиарда кубометров.
Lenta.ru
"Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", - предупредила эксперт.
РИА Новости

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