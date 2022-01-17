В понедельник, 17 января, агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщило, что «Яндекс» уже заключил мировое соглашение, указав, впрочем, что под документом подпись еще не поставил представитель ФАС.
Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд, сообщает организация в пресс-релизе.
"В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину", - цитирует неназванного американского чиновника журналистка CNN Наташа Бертранд в своем Twitter.