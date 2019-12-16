Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его признали виновным в хищении, растрате и легализации на сумму более 14 млрд руб. Отбывать наказание экс-министр будет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
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Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов осуждён на 14 лет колонии

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