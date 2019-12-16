Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его признали виновным в хищении, растрате и легализации на сумму более 14 млрд руб. Отбывать наказание экс-министр будет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Происшествия Названа причина смерти сооснователя «Белых касок» Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

Экономика РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.

Происшествия В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.

Общество Rambler захотел засудить «Матч ТВ» Напомним, Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций Английской премьер-лиги и взыскать рекордные 180 млрд рублей с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch.

Технологии Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.

Авто Land Rover готовит новый роскошный и бюджетный внедорожники Как удалось узнать изданию Autocar, через два года на глобальном рынке появится новый пятидверный кроссовер, который станет самой доступной моделью автопроизводителя.

Шоу-бизнес Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.

Армия и оружие В ДНР заявили, что силовики выпустили 67 мин и снарядов за час Украинские силовики в понедельник вечером обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив менее чем за час 67 мин и снарядов различного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Общество Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье Ученые из Брайтонского университета назвали самые «опасные» алкогольные напитки, которые вызывают быстрое опьянение и затем – мучительное похмелье.