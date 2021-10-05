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Экс-министр финансов Задорнов призвал пересмотреть подход к начислению детских пособий

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов предложил сделать заявительным порядок получения соцвыплат на детей.
Интерфакс
Как считает Задорнов, платить пособия нужно только нуждающимся.
Аргументы недели
Задорнов предложил выдавать пособия многодетным семьям через письменное заявление со стороны получателя средств.
Lenta.ru
Еще в июне по президентскому указу была осуществлена единовременная выплата семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
ИА Красная Весна

С чего всё началось

Банкир призвал россиян постыдиться брать выплаты на детей
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов предложил сделать порядок получения социальных выплат на детей заявительным. Таким образом банки хочет отсечь 20-25% россиян, которые не нуждаются в данных пособиях и постесняются их просить, экономя таким образом бюджетные ресурсы.
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