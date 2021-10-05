TourDom.ru: стоимость билетов в Анталью в октябре снизится до трех тысяч рублей

В период с 15 по 19 октября «Уральские авиалинии», iFly, AZUR air, «Ямал» и Red Wings также предлагают перелеты из столицы за 3,1 тысячи рублей, с 20 по 30 октября можно приобрести билет Nordwind еще дешевле — за 2,9 тысячи рублей.