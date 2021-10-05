Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов предложил сделать порядок получения социальных выплат на детей заявительным. Таким образом банки хочет отсечь 20-25% россиян, которые не нуждаются в данных пособиях и постесняются их просить, экономя таким образом бюджетные ресурсы.
Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.
В период с 15 по 19 октября «Уральские авиалинии», iFly, AZUR air, «Ямал» и Red Wings также предлагают перелеты из столицы за 3,1 тысячи рублей, с 20 по 30 октября можно приобрести билет Nordwind еще дешевле — за 2,9 тысячи рублей.