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Экс-министр обороны Украины Гриценко признал, что Крым не вернется на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и властям страны необходимо отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса.
Газета.Ru
"По опросам, более 80 процентов хотят в Россию", - пожаловался он.
РИА Новости
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.
РБК
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экс-глава Минобороны Украины заявил, что Киев не сможет вернуть Крым
РБК19:40
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Экс-министр обороны Украины Гриценко: Зеленскому надо признать, что Крым не вернуть
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Экс-глава Минобороны Украины Гриценко порекомендовал Зеленскому не пытаться вернуть Крым
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Экс-министр обороны Украины Гриценко признал, что Крым не вернется на Украину
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