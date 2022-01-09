Газета.RuЭкс-министр обороны Украины Гриценко признал, что Крым не вернется на УкраинуПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому и властям страны необходимо отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса.Газета.Ru"По опросам, более 80 процентов хотят в Россию", - пожаловался он.РИА НовостиКрым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.РБКРуководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuVSE42.RULife.ruФАНИзвестияПолитРоссияРЕН ТВТелеканал 360°РамблерПятый каналЦарьградИА Красная ВеснаПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейПодробнее о событииЭкс-глава Минобороны Украины заявил, что Киев не сможет вернуть КрымРБК19:40Экс-министр обороны Украины Гриценко заявил, что не нужно надеяться на возвращение КрымаNews.ru19:12Экс-министр обороны Украины Гриценко: Зеленскому надо признать, что Крым не вернутьLenta.ru18:18Экс-глава Минобороны Украины Гриценко порекомендовал Зеленскому не пытаться вернуть КрымRT на русском18:47Экс-министр обороны Украины Гриценко признал, что Крым не вернется на УкраинуГазета.Ru18:15Киеву следует отказаться от планов о возвращении Крыма и ДонбассаSmotrim.ru18:12Экс-министр обороны Украины Гриценко заявил, что Крым никогда не вернется на УкраинуРИА Новости17:28Показать ещёОценить204Поделиться