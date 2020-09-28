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Известия

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.В источнике
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Lenta.ru

На Украине рассказали об упущенном шансе сохранить Крым

Lenta.ru17:59
ФАН

В Госдуме похвалили украинских генералов за отказ от «похода на Крым»

ФАНвчера в 15:43
Новый День

Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ отвоевать Крым

Новый Деньвчера в 10:15
Взгляд.ру

Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым

Взгляд.рувчера в 13:32
РИА Новости

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе «взять» Крым

РИА Новостивчера в 12:20
Московский Комсомолец

Генерал рассказал, как Украина упустила шанс «взять» Крым

Московский Комсомолецвчера в 10:36
Царьград

Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев «упустил шанс» отвоевать Крым

Царьградвчера в 14:18

Опубликованы новые фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми

Фотографии были сняты ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца, после того, как герцог и сэр Дэвид посетили показ нового фильма Аттенборо «Жизнь на нашей планете», — сказано в подписи к кадрам.
Летидор27 сентября в 11:00
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Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новостивчера в 16:06
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2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
Администрация города Пермивчера в 00:37
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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Высокий суд Лондона арестовал активы банкира Анатолия Мотылева

Высокий суд Лондона заморозил активы банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего и на основании решения комитета кредиторов, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Интерфаксвчера в 05:47
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