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Известия

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.В источнике
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Вести.Ru

Бывший министр обороны Украины объяснил потерю полуострова Крым

Вести.Ru20:08
РИА Новости

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе «взять» Крым

РИА Новостивчера в 12:20
ФАН

В Госдуме похвалили украинских генералов за отказ от «похода на Крым»

ФАНвчера в 15:43
Взгляд.ру

Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым

Взгляд.рувчера в 13:32
Lenta.ru

На Украине рассказали об упущенном шансе сохранить Крым

Lenta.ru17:59
Московский Комсомолец

Генерал рассказал, как Украина упустила шанс «взять» Крым

Московский Комсомолецвчера в 10:36
Новый День

Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ отвоевать Крым

Новый Деньвчера в 10:15

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Газета.Ruвчера в 12:03
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США ударили в «сердце» экономики Китая

США ударили в самое «сердце» экономики Китая и, в частности, ее технологического сектора, введя ограничения на поставки оборудования и технологий местным компаниям, пишет CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.
Lenta.ruвчера в 12:35

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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«Нет совести»: Белоруссия отказалась от участия в «Евровидении-2021»

Группа VAL уже и вправду не поедет на «Евровидение 2021» и произойдёт это не потому, что на БТ что-то «сломалось» или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть, — сообщает Белтелерадикомпания.
Газета Кемеровавчера в 16:22
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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