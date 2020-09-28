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Известия

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.В источнике
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Вести.Ru

Бывший министр обороны Украины объяснил потерю полуострова Крым

Вести.Ru20:08
Новый День

Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ отвоевать Крым

Новый Деньвчера в 10:15
ФАН

В Госдуме похвалили украинских генералов за отказ от «похода на Крым»

ФАНвчера в 15:43
Взгляд.ру

Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым

Взгляд.рувчера в 13:32
РИА Новости

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе «взять» Крым

РИА Новостивчера в 12:20
Московский Комсомолец

Генерал рассказал, как Украина упустила шанс «взять» Крым

Московский Комсомолецвчера в 10:36
Lenta.ru

На Украине рассказали об упущенном шансе сохранить Крым

Lenta.ru17:59

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Опубликованы новые фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми

Фотографии были сняты ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца, после того, как герцог и сэр Дэвид посетили показ нового фильма Аттенборо «Жизнь на нашей планете», — сказано в подписи к кадрам.
Летидор27 сентября в 11:00
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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