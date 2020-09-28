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Известия

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Бывший министр обороны Украины объяснил потерю полуострова Крым

Вести.Ru20:08
Lenta.ru

На Украине рассказали об упущенном шансе сохранить Крым

Lenta.ru17:59
Новый День

Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ отвоевать Крым

Новый Деньвчера в 10:15
Взгляд.ру

Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым

Взгляд.рувчера в 13:32
РИА Новости

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе «взять» Крым

РИА Новостивчера в 12:20
Московский Комсомолец

Генерал рассказал, как Украина упустила шанс «взять» Крым

Московский Комсомолецвчера в 10:36
ФАН

В Госдуме похвалили украинских генералов за отказ от «похода на Крым»

ФАНвчера в 15:43

Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05

В Карабахе подсчитали потери, понесенные при атаке Азербайджана

Около 6.00 27 сентября Азербайджан перешел в наступление вдоль всей линии разграничения и начал артобстрел населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе обстреливается столица республики.
Евразия Daily27 сентября в 06:56

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
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План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфаксвчера в 04:11
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Псковская область и Белоруссия усилят сотрудничество в экономике

В ходе переговоров Михаила Ведерникова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко губернатор отметил, что делегация Псковской области работает в соседнем государстве уже четыре дня, побывав до Минска в Витебской области.
REGNUMвчера в 09:45
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