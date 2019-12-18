По версии Михайлова, от встречи с чеченским лидером на момент ввода войск в республику Ельцина отговорило его окружение. Вячеслав Михайлов работал министром по делам национальностей с июля 1995 года по март 1996 года.

с чего всё началось

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

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