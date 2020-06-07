Политика
РИА НовостиЭкс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
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Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год мы увидели результат, а дальше будет больше.
— Елена Лукаш, украинский политикИА Красная Весна 21:40
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