Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год мы увидели результат, а дальше будет больше.

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".

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Театры Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко досрочно закроет сезон 15 июня Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса досрочно завершит свой 101-й по счету сезон 15 июня.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 282

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Экономика Аналитики: вторая вспышка коронавируса поднимет доллар до 90 рублей Москва, 4 июня 2020, 11:56 — REGNUM Курс доллара США может вырасти до 90 рублей, если вспышка коронавирусной инфекции в мире повторится и российским властям снова придётся принимать меры к недопущению распространения вируса. 823

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