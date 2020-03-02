Общество
Газета.RuЭкс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Политика
Кадыров оценил поправки Путина к Конституции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Космос
Подмосковные школьники разработают оборудование для спутников
Более 120 подмосковных школьников в рамках программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Общество
Матвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
В Брюсселе стартуют переговоры о будущем Великобритании и Евросоюза
В Брюсселе сегодня начинаются переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях дальнейшего сосуществования сторон.
Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу
Политика
Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане
Футбол
Кокорин забил первый гол после колонии
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми
Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Происшествия
Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу
Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.