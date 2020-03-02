Общество

Газета.RuГазета.RuЭкс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
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