Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.

Гаджеты Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.

Общество Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Речь идет о курортных поселениях Краснодарского края. В курортных поселениях граждане России смогут получать ипотеку под 2,7%.

Здоровье Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Фигурное катание Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.

Общество Сотрудник РФС рассказал о госпитализации из-за коронавируса Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выступил с обращение после появление информации о том, что у него диагностирован коронавирус.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Общество Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы "Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.

Энергетика Цена на нефть выросла более чем на 3 % 27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.

Общество В Петербурге разработают вакцину от коронавируса Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России разрабатывает вакцину от нового коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на представителя института.