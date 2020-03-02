Общество
Газета.RuЭкс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
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Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Происшествия
В штабе сообщили о госпитализации 13 летевших с россиянином с COVID-19
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления коронавируса у россиянина, который прилетел из Италии, были госпитализированы 24 человека, еще 85 были отправлены на карантин.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Речь идет о курортных поселениях Краснодарского края. В курортных поселениях граждане России смогут получать ипотеку под 2,7%.
Финансы
Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса
Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Общество
Сотрудник РФС рассказал о госпитализации из-за коронавируса
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выступил с обращение после появление информации о том, что у него диагностирован коронавирус.
Кино
Организаторы назвали номинантов на кинопремию «Ника»
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Гаджеты
Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Шоу-бизнес
«Сила гипноза»: Киркоров уговорил Надежду Бабкину на покупку квартир в Болгарии
Авто
Geely обновила седан Geely Emgrand GL
Китайская компания Geely представила обновленный седан Geely Emgrand GL.
Кино
В новелизации «Скайуокер. Восход» объяснили возвращение Палпатина
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Футбол
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Здоровье
New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи
Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Энергетика
Цена на нефть выросла более чем на 3 %
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
В Петербурге разработают вакцину от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России разрабатывает вакцину от нового коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на представителя института.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими государствами
Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не захочет воевать с ней, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.