Общество

Газета.RuГазета.RuЭкс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
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Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»

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