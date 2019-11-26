Общество

ИзвестияИзвестияВ списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи майдана, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.
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с чего всё началось
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Страна.ua
 исследовала список «Небесной сотни» и обнаружила в нём людей, обстоятельства смерти которых вызвали у неё подозрения.
Московский Комсомолецвчера в 21:29

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В списке «Небесной сотни» нашли фальсификации

News.ruвчера в 10:54

В списке «Небесной сотни» нашли людей, чью смерть сочли подозрительной

РИА Новостивчера в 20:21

Эксперт: В «Небесную сотню» записывали всех подряд

Взгляд.рувчера в 14:22

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

Газета.Ruвчера в 14:00

В списке «Небесной сотни» обнаружили подозрительные смерти

РЕН ТВвчера в 21:28

В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц

Комсомольская правдавчера в 10:45

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

Lenta.ruвчера в 10:02
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Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Космос

Европейцы обсуждают планы по освоению космоса на ближайшую «пятилетку»

По последним данным, наибольшие объёмы финансирования в следующую "пятилетку" планируется направить на поддержание и развитие европейской спутниковой группировки.
Военное обозрение 02:47
Происшествия

В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Российская газета вчера в 11:39
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости вчера в 10:00
Здоровье

Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем

Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Ugpressa.ru 25 ноября в 15:37
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса стыковки «Прогресс МС-13» с МКС

"Роскосмос" перенес стыковку грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией на один день по просьбе НАСА, сообщает российская госкорпорация в среду.
РИА Новости 03:42
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия вчера в 14:37
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
РБК 02:51
Общество

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Российская газета 03:12
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Армия и оружие

Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Футбол

Наставник «Тамбова» Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ

REGNUM 04:01
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 25 ноября в 03:38
Политика

Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
RT на русском 03:30
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
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